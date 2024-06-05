Медик рассказал, почему смертельный сепсис так трудно диагностировать

Медик рассказал, почему смертельный сепсис так трудно диагностироватьВот что показывают исследования
Сепсис, от которого ежегодно умирает 11 миллионов человек во всём мире, — это серьёзная проблема здравоохранения. Эту болезнь, несмотря на распространённость, диагностировать сложно.
Возникает сепсис, когда из-за реакции организма на инфекцию повреждаются ткани и органы. Развиться это заболевание может за короткий промежуток времени: обычно за несколько часов.
Чаще всего сепсис провоцируется бактериальной или вирусной инфекцией: в лёгких, мочевыводящих путях, брюшной полости или из раны. Если патогены покидают заражённую область, то они могут попасть в кровоток и распространиться по телу.
Из-за быстрого распространения инфекции у человека возникает цитокиновый шторм, то есть усиленный иммунный ответ. Он способен не только уничтожить инфекцию, но и вызвать обширное повреждение тканей и органов. Это может привести к серьёзным осложнениям и даже смерти без своевременного лечения.
Поразить сепсис может любого, хотя пожилые люди, младенцы, маленькие дети и люди с хроническими заболеваниями (диабетом, артритом, астмой и раком) подвергаются большему риску.
Существует большое количество причин, по которым так сложно диагностировать сепсис. Ранние признаки сепсиса часто имеют сходство с симптомами многих других заболеваний. Часто пациенты страдают от симптомов, похожих на грипп: лихорадки, учащённого дыхания и сердцебиения.
Однако крайне важно, чтобы человеку оказали помощь как можно быстрее, поскольку каждый час задержки в лечении увеличивает риск смерти на 8%.
Сепсис также может быть вызван разнообразными патогенами, включая бактерии, вирусы, грибы и паразиты. Каждый патоген при этом требует определённого лечения. Это значит, что перед назначением лекарств пациенту нужно будет сдать анализы.
Наконец, из-за сложной природы сепсиса у него отсутствует биологическая характеристика, которая позволяла бы точно диагностировать эту болезни.
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