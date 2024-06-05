Медик рассказал, почему смертельный сепсис так трудно диагностировать

Сепсис, от которого ежегодно умирает 11 миллионов человек во всём мире, — это серьёзная проблема здравоохранения. Эту болезнь, несмотря на распространённость, диагностировать сложно.

Возникает сепсис, когда из-за реакции организма на инфекцию повреждаются ткани и органы. Развиться это заболевание может за короткий промежуток времени: обычно за несколько часов.

Чаще всего сепсис провоцируется бактериальной или вирусной инфекцией: в лёгких, мочевыводящих путях, брюшной полости или из раны. Если патогены покидают заражённую область, то они могут попасть в кровоток и распространиться по телу.

Из-за быстрого распространения инфекции у человека возникает цитокиновый шторм, то есть усиленный иммунный ответ. Он способен не только уничтожить инфекцию, но и вызвать обширное повреждение тканей и органов. Это может привести к серьёзным осложнениям и даже смерти без своевременного лечения.