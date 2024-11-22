Играют определённую роль в суточных колебаниях массы тела приём пищи и пищеварение, удержание воды в организме, уровень физической активности, температура, гормональные изменения, стресс, сон, употребление алкоголя, болезни. Кроме того, мы склонны набирать вес в холодные месяцы, в праздники и выходные.

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