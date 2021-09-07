Медики объяснили, почему женщины физически более выносливы, чем мужчины

Теорий о том, почему так происходит, множество. Одни эксперты уверены, что это связано с физиологией. Так, у мужчин больше мышечных волокон, которые помогают быстрее двигаться на коротких дистанциях (спринт). У женщин преобладает другой тип волокон, который делает их более устойчивыми к утомлению.

Другие специалисты считают, что женщины лучше сжигают жир во время бега и у них есть запасы нужных углеводов. Кроме того, было доказано, что спортсменки с большей вероятностью во время соревнований будут передвигаться в одном стабильном темпе.

Психологи отметили, что женщины лучше переносят боль, усталость и способны сосредотачивать внимание на процессе, а не на результате.

Вместе с тем, заключает Манек, сейчас нельзя быть уверенным в правильности всех этих предположений. Кроме того, из-за небольшого числа женщин, участвующих в соревнованиях, редко можно встретить попытки их непосредственного сравнения с мужчинами.