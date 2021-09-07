Медики объяснили, почему женщины физически более выносливы, чем мужчины

Медики объяснили, почему женщины физически более выносливы, чем мужчиныЭто касается бега на длинные дистанции
Если вспомнить любой марафон, то можно предположить, что в спорте лучше показывают себя мужчины, пишет Ниш Манек. Однако в одной из последних публикаций в журнале Sports Medicine говорится, что разница между показателями мужчин и женщин в соревнованиях на сверхвысокую выносливость (длятся более 6 часов) составляет всего 4 процента, а в обычных турнирах - порядка 10 процентов.
Более того, продолжает автор, в плавании на сверхдальние дистанции женщины оказываются лучше мужчин. И в целом чем больше дистанция, тем лучше результаты они показывают: за последние 30 лет спортсменки оказались на 12-14 процентов быстрее мужчин.
Теорий о том, почему так происходит, множество. Одни эксперты уверены, что это связано с физиологией. Так, у мужчин больше мышечных волокон, которые помогают быстрее двигаться на коротких дистанциях (спринт). У женщин преобладает другой тип волокон, который делает их более устойчивыми к утомлению.
Другие специалисты считают, что женщины лучше сжигают жир во время бега и у них есть запасы нужных углеводов. Кроме того, было доказано, что спортсменки с большей вероятностью во время соревнований будут передвигаться в одном стабильном темпе.
Психологи отметили, что женщины лучше переносят боль, усталость и способны сосредотачивать внимание на процессе, а не на результате.
Вместе с тем, заключает Манек, сейчас нельзя быть уверенным в правильности всех этих предположений. Кроме того, из-за небольшого числа женщин, участвующих в соревнованиях, редко можно встретить попытки их непосредственного сравнения с мужчинами.