Медики объяснили вред БАДов для профилактики рака

В случае если человек не может питаться сбалансированно и вынужден восполнять недостаток полезных веществ БАДами, доктор Ясухидэ Мицумото, профессор нейрофармакологии Университета Хокурику, советует соблюдать три правила. Во-первых, ограничить приём одного типа добавок, во-вторых, не приобретать дорогие добавки, в-третьих, проконсультироваться с врачом при приёме БАДов.

Дело в том, что одновременное использование нескольких добавок сразу или одной вместе с лекарствами может нанести вред организму. В научной публикации 2019 года описывается подобный случай. Пациентки, которые принимали препараты против рака и другие добавки впоследствии с большей степенью вероятностью умирали (при приёме витамина B12 и железа) либо имели рецидивы (при приёме витаминов A и E).

Поэтому лучше всего получать все необходимые вещества из пищи.

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