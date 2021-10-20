Медики объяснили вред БАДов для профилактики рака

Медики объяснили вред БАДов для профилактики ракаПри неправильном приёме такие добавки могут навредить
Многие считают, как отмечают представители американского колледжа превентивной медицины, что БАДы и витамины могут помочь в профилактике и лечении рака. Однако недавние исследования доказывают либо отсутствие какого-либо эффекта у большинства после приёма, либо наличие вредного воздействия на организм. К примеру, приём бета-каротина в больших дозах приводит к раку лёгких (у курильщиков), а витамин Е повышает риск развития рака простаты.
Также в 2020 году американское онкологическое общество порекомендовало для профилактики рака употреблять особый набор продуктов. Это фрукты и овощи разных цветов, бобовые, цельные злаки. Помимо этого, необходимо отказаться от красного и переработанного мяса, продуктов быстрого приготовления, напитков с большим количеством сахара.
В случае если человек не может питаться сбалансированно и вынужден восполнять недостаток полезных веществ БАДами, доктор Ясухидэ Мицумото, профессор нейрофармакологии Университета Хокурику, советует соблюдать три правила. Во-первых, ограничить приём одного типа добавок, во-вторых, не приобретать дорогие добавки, в-третьих, проконсультироваться с врачом при приёме БАДов.
Дело в том, что одновременное использование нескольких добавок сразу или одной вместе с лекарствами может нанести вред организму. В научной публикации 2019 года описывается подобный случай. Пациентки, которые принимали препараты против рака и другие добавки впоследствии с большей степенью вероятностью умирали (при приёме витамина B12 и железа) либо имели рецидивы (при приёме витаминов A и E).
Поэтому лучше всего получать все необходимые вещества из пищи.
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