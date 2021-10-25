Медики оценили, насколько эффективны вакцины от коронавируса, которые вводятся через нос

Медики оценили, насколько эффективны вакцины от коронавируса, которые вводятся через носИ рассказали, для чего нужны такие препараты
Одна из вакцин, которые вводятся через нос, была создана в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. По словам профессора этого центра Анатолия Альштейна, в целом она примерно такая же, как и обычный «Спутник V». Но если последний способствует выработке иммуноглобулинов G, то новая вакцина - других антител (иммуноглобулинов А). Такие антитела, отмечает специалист, обеспечивают надёжную защиту «входных ворот» для вируса, то есть слизистой. Учёный добавляет, что сочетание инъекции с назальной вакциной сможет обеспечить максимальную защиту от инфекции.
Сейчас планируется провести испытания назального варианта вакцины «Спутник V». Срок - до конца 2023 года. Задействованы в экспериментах будут 500 человек.
Вторую вакцину презентовала группа учёных из НИИ гриппа имени Смородинцева. Название препарата - «Корфлювек». При этом он борется как с гриппом, так и с коронавирусом. Пока что клинические испытания ещё не проводились, но зарегистрировать эту вакцину хотят в следующем году. По мнению Сергея Нетёсова, заведующего лабораторией бионанотехнологий, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета, этот метод вакцинации позволит облегчить достижение коллективного иммунитета.
Кроме того, как считает Игорь Красильников, такой вариант вакцины сможет заменить инъекцию. Правда, он добавил, что может быть сложно рассчитать верную дозу для вызова иммунного ответа, поскольку слизистая носа - «у каждого своя». Помимо того, такие капли могут оказаться действительно эффективными для тех, кто часто сталкивается с респираторными инфекциями или имеет их хронические проявления.