Медики оценили, насколько эффективны вакцины от коронавируса, которые вводятся через нос

Одна из вакцин, которые вводятся через нос, была создана в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. По словам профессора этого центра Анатолия Альштейна, в целом она примерно такая же, как и обычный «Спутник V». Но если последний способствует выработке иммуноглобулинов G, то новая вакцина - других антител (иммуноглобулинов А). Такие антитела, отмечает специалист, обеспечивают надёжную защиту «входных ворот» для вируса, то есть слизистой. Учёный добавляет, что сочетание инъекции с назальной вакциной сможет обеспечить максимальную защиту от инфекции.

Сейчас планируется провести испытания назального варианта вакцины «Спутник V». Срок - до конца 2023 года. Задействованы в экспериментах будут 500 человек.