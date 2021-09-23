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Медики перечислили неочевидные симптомы раковой опухоли

На эти признаки важно обратить внимание как можно раньше
Врачи из клиники Mayo Clinic назвали опасные симптомы, которые могут сигнализировать о наличии онкологического заболевания.
Медики перечислили неочевидные симптомы раковой опухоли

Специалисты отмечают, пишет "Лайф", что есть ряд на первый взгляд безобидных "звоночков", которые говорят о наличии злокачественной опухоли в организме. Это припухлости, расположенные на шее, в подмышках (они могут указывать на болезнь Ходжкина), в паху, а также сильная потливость по ночам, ненамеренное снижение веса, озноб, постоянный кашель или одышка, зуд кожи по всему телу.

Медики перечислили неочевидные симптомы раковой опухоли

Врачи подчёркивают, что если не заметить эти симптомы, то в будущем болезнь примет более агрессивную форму. Но перед тем, как возникнут явные признаки поражения организма, может пройти пять-десять лет.