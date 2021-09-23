Медики перечислили неочевидные симптомы раковой опухоли

Специалисты отмечают, пишет "Лайф", что есть ряд на первый взгляд безобидных "звоночков", которые говорят о наличии злокачественной опухоли в организме. Это припухлости, расположенные на шее, в подмышках (они могут указывать на болезнь Ходжкина), в паху, а также сильная потливость по ночам, ненамеренное снижение веса, озноб, постоянный кашель или одышка, зуд кожи по всему телу.