Медики перечислили пять причин, из-за которых человек может внезапно набрать вес

Фитнес и здоровье
Сегодня в 17:47
1 мин.
Медики перечислили пять причин, из-за которых человек может внезапно набрать весДаже при ведении здорового образа жизни
Эндокринолог Елена Губкина рассказала изданию Sayidy, какие факторы могут влиять на изменение веса.
Медик назвала пять самых распространённых причин, из-за которых люди продолжают набирать вес даже при сбалансированном питании и занятиях спортом.
- Приём некоторых препаратов. Антидепрессанты и гормоны могут спровоцировать набор веса. Кроме того, заметить увеличение массы тела могут и бывшие курильщики: после отказа от сигарет аппетит увеличивается.
- Нарушения сна, депривация.
- Неправильная диета. Из-за этого нарушается метаболизм и больше хочется есть.
- Длительный стресс. В этом случае вырабатывается много кортизола (гормона надпочечников), что способствует накоплению жира.
- Недостаток воды и переизбыток соли. Из-за этого в организме задерживается жидкость и человек быстро набирает вес.