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Медики перечислили пять причин, из-за которых человек может внезапно набрать вес

Даже при ведении здорового образа жизни
Эндокринолог Елена Губкина рассказала изданию Sayidy, какие факторы могут влиять на изменение веса.
Медики перечислили пять причин, из-за которых человек может внезапно набрать вес

Медик назвала пять самых распространённых причин, из-за которых люди продолжают набирать вес даже при сбалансированном питании и занятиях спортом.

  1. Приём некоторых препаратов. Антидепрессанты и гормоны могут спровоцировать набор веса. Кроме того, заметить увеличение массы тела могут и бывшие курильщики: после отказа от сигарет аппетит увеличивается.
  1. Нарушения сна, депривация.
Медики перечислили пять причин, из-за которых человек может внезапно набрать вес
  1. Неправильная диета. Из-за этого нарушается метаболизм и больше хочется есть.
  1. Длительный стресс. В этом случае вырабатывается много кортизола (гормона надпочечников), что способствует накоплению жира.
  1. Недостаток воды и переизбыток соли. Из-за этого в организме задерживается жидкость и человек быстро набирает вес.