Медики перечислили пять причин, из-за которых человек может внезапно набрать вес

Медик назвала пять самых распространённых причин, из-за которых люди продолжают набирать вес даже при сбалансированном питании и занятиях спортом.

Приём некоторых препаратов. Антидепрессанты и гормоны могут спровоцировать набор веса. Кроме того, заметить увеличение массы тела могут и бывшие курильщики: после отказа от сигарет аппетит увеличивается.