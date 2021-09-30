Медики предупредили о последствиях постоянного лечения антибиотиками

Сейчас всё чаще случаются ситуации, пишет "Лайф", когда пациенты сами просят врачей назначить при коронавирусной инфекции антибиотики, даже если они им требуются. Иногда это приводит к конфликтам. Но ещё опаснее то, что купить в аптеке или заказать через интернет такие лекарства может без рецепта кто угодно.

Вместе с тем антибиотики назначаются только тогда, когда у человека есть признаки бактериальной инфекции (COVID-19 же относится к вирусным). Среди её симптомов - "мокрый" кашель, выделения при кашле и насморке жёлто-зелёного цвета, высокий уровень нейтрофилов в крови, постепенное появление всех признаков болезни. Николай Малышев, главный инфекционист Москвы, назвал также заметные изменения в области лёгких на рентгеновских снимках.