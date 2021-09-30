Медики предупредили о последствиях постоянного лечения антибиотиками

Медики предупредили о последствиях постоянного лечения антибиотикамиБесконтрольный приём таких лекарств может крайне негативно сказаться на здоровье
Сейчас всё чаще случаются ситуации, пишет "Лайф", когда пациенты сами просят врачей назначить при коронавирусной инфекции антибиотики, даже если они им требуются. Иногда это приводит к конфликтам. Но ещё опаснее то, что купить в аптеке или заказать через интернет такие лекарства может без рецепта кто угодно.
Вместе с тем антибиотики назначаются только тогда, когда у человека есть признаки бактериальной инфекции (COVID-19 же относится к вирусным). Среди её симптомов - "мокрый" кашель, выделения при кашле и насморке жёлто-зелёного цвета, высокий уровень нейтрофилов в крови, постепенное появление всех признаков болезни. Николай Малышев, главный инфекционист Москвы, назвал также заметные изменения в области лёгких на рентгеновских снимках.
Самое страшное при приёме антибиотиков людьми "на всякий случай" - это то, что болезнетворные бактерии быстро адаптируются к ним. В результате лекарства эти бактерии уже не способны уничтожать. Кроме того, со временем сами по себе антибиотики становятся менее эффективными. К примеру, тиенам в 2003 году считался самым эффективным из них, а сейчас он уже практически не воздействует на бактерии. Ещё больше усугубляется положение тем, что многие перестают принимать таблетки сразу же, как только увидели улучшения. Но на самом деле необходимо пропить весь курс полностью.
Медики считают, что для улучшения ситуации с антибиотиками нужно обратиться к опыту Европы. Например, запретить продажу без рецепта, временно ограничить поток антибиотиков.