Медики предупредили об опасности расстройств пищевого поведения для сердца

Медики предупредили об опасности расстройств пищевого поведения для сердцаКаждые 52 минуты в США кто-нибудь умирает от этих болезней
К распространённым расстройствам пищевого поведения относятся анорексия и булимия. Оба этих заболевания связаны с одержимостью лишним весом и искажённым представлением о своём теле. Люди с анорексией избегают пищи или едят слишком мало, люди с булимией обычно после переедания избавляются от пищи при помощи рвоты или приёма слабительных, диуретиков. Некоторые пациенты с анорексией также переедают.
Недавно были выявлены такие расстройства пищевого поведения, как компульсивное переедание и расстройство избегающего/ограничительного приёма пищи. Они влияют на пищевое поведение человека, но не вызывают у него навязчивых идей о собственном образе тела.
Расстройства пищевого поведения могут привести к изменениям в работе сердца. Эти изменения способны повысить вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний на протяжении всей жизни. Во многом это связано с нарушением питания у людей с анорексией и электролитным дисбалансом у людей с булимией.
Доктор Рити Патель, кардиолог из Института сердца Ланкенау в Филадельфии, предупреждает, что расстройства пищевого поведения могут вызвать различные проблемы с сердцем. В том числе замедление сердечного ритма, сердечную недостаточность. Если это случается, что расстройство пищевого поведения приобретает серьёзный характер.
У людей с анорексией недоедание и потеря веса могут способствовать сокращению сердечной мышцы и замедлению частоты сердечных сокращений. По-другому это состояние называется брадикардией. В этом случае в состоянии покоя пульс человека составляет менее 60 ударов в минуту. Анорексия способна вызвать и другие нарушения сердечного ритма.
Сильная рвота и злоупотребление слабительными средствами, связанные с булимией, могут привести к электролитному дисбалансу, который повышает риск развития нарушений сердечного ритма. Повреждение сердца из-за булимии также может способствовать возникновению застойной сердечной недостаточности и внезапной сердечной смерти.
Многие люди с расстройствами пищевого поведения обращаются также в клинику с синдромом постуральной ортостатической тахикардии. Для него характерны следующие признаки: учащённое сердцебиение, головокружение, дурнота и пр.
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