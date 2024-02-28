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Фитнес и здоровье
Опубликовано 28 февраля 2024, 10:55
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Медики предупредили об опасности расстройств пищевого поведения для сердца

Каждые 52 минуты в США кто-нибудь умирает от этих болезней
Доктор Филип Мелер, основатель и медицинский директор Центра острых расстройств пищевого поведения и тяжёлого недоедания в Денвере, отметил, что от недоедания и потери веса серьёзно страдает сердце. И чем тяжелее заболевание, тем выше вероятность, что у человека возникнут сердечно-сосудистые осложнения.

К распространённым расстройствам пищевого поведения относятся анорексия и булимия. Оба этих заболевания связаны с одержимостью лишним весом и искажённым представлением о своём теле. Люди с анорексией избегают пищи или едят слишком мало, люди с булимией обычно после переедания избавляются от пищи при помощи рвоты или приёма слабительных, диуретиков. Некоторые пациенты с анорексией также переедают.

Недавно были выявлены такие расстройства пищевого поведения, как компульсивное переедание и расстройство избегающего/ограничительного приёма пищи. Они влияют на пищевое поведение человека, но не вызывают у него навязчивых идей о собственном образе тела.

Медики предупредили об опасности расстройств пищевого поведения для сердца
© CNN

Расстройства пищевого поведения могут привести к изменениям в работе сердца. Эти изменения способны повысить вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний на протяжении всей жизни. Во многом это связано с нарушением питания у людей с анорексией и электролитным дисбалансом у людей с булимией.

Доктор Рити Патель, кардиолог из Института сердца Ланкенау в Филадельфии, предупреждает, что расстройства пищевого поведения могут вызвать различные проблемы с сердцем. В том числе замедление сердечного ритма, сердечную недостаточность. Если это случается, что расстройство пищевого поведения приобретает серьёзный характер.

У людей с анорексией недоедание и потеря веса могут способствовать сокращению сердечной мышцы и замедлению частоты сердечных сокращений. По-другому это состояние называется брадикардией. В этом случае в состоянии покоя пульс человека составляет менее 60 ударов в минуту. Анорексия способна вызвать и другие нарушения сердечного ритма.

Сильная рвота и злоупотребление слабительными средствами, связанные с булимией, могут привести к электролитному дисбалансу, который повышает риск развития нарушений сердечного ритма. Повреждение сердца из-за булимии также может способствовать возникновению застойной сердечной недостаточности и внезапной сердечной смерти.

Многие люди с расстройствами пищевого поведения обращаются также в клинику с синдромом постуральной ортостатической тахикардии. Для него характерны следующие признаки: учащённое сердцебиение, головокружение, дурнота и пр.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.