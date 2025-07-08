Медики рассказали, можно ли есть кости в рыбных консервах

Вы можете также размягчить сардины или лосося с лимонным соком, чтобы ещё сильнее разрушить структуру костей перед употреблением рыбы.

Консервированная рыба - один из самых эффективных диетических источников биодоступного кальция. Кроме того, в консервированных косточках есть бор. Это вещество важно для метаболизма эстрогена и сохранения костей.

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