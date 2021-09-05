Медики сообщили, какой вид физической активности самый полезный

По словам врачей, сообщается в материале, занятия спортом помогают поддерживать как психическое, так и физическое здоровье. При этом наиболее доступными видами активности считаются хождение пешком и бег.

Бег и ходьба также способны помочь похудеть. Во время регулярных занятий можно сжечь большое число калорий, а также укрепить сердце, улучшить настроение. Но наиболее эффективным при снижении веса считается один из этих видов активности.