Медики сообщили, какой вид физической активности самый полезный

Медики сообщили, какой вид физической активности самый полезныйСравнивались ходьба и бег
По словам врачей, сообщается в материале, занятия спортом помогают поддерживать как психическое, так и физическое здоровье. При этом наиболее доступными видами активности считаются хождение пешком и бег.
Бег и ходьба также способны помочь похудеть. Во время регулярных занятий можно сжечь большое число калорий, а также укрепить сердце, улучшить настроение. Но наиболее эффективным при снижении веса считается один из этих видов активности.
Самым полезным и эффективным средством борьбы с лишним весом медики считают бег. Однако он более травмоопасен, при нём легче получить синяки, переломы, может развиться пателлофеморальный болевой синдром. К тому же во время бега нужно тратить больше усилий и активных движений.
Ходьбой для улучшения и поддержания состояния здоровье рекомендуется заниматься пожилым, людям среднего возраста и тем, кто страдает от различных заболеваний. При этом важно сначала ходить медленно, а потом постепенно увеличивать темп.