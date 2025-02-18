Медитации, йога, зелёный чай: что врачи делают каждый день для здоровья мозга

Медитации, йога, зелёный чай: что врачи делают каждый день для здоровья мозгаВозьмите это себе на заметку
"Я медитирую каждое утро". Шери Дьюан, доктор медицины, нейрохирург и автор книги Cutting A Path, уже несколько лет подряд по утрам медитирует в течение 10−15 минут. В сочетании с дыхательной практикой это отличная стратегия для борьбы с предстоящими стрессорами и тревогой. Было показало, что медитация может укрепить префронтальную кору. Эта область мозга играет важную роль в обработке, принятии решений и планировании.
"Я пью зелёный чай". Юко Хара, доктор философии, нейробиолог из Нью-Йорка и директор по вопросам старения и профилактики болезни Альцгеймера в Фонде по исследованию лекарств от болезни Альцгеймера, каждое утро выпивает одну-две чашки чая. Причём зелёного. В нём содержатся такие полезные для мозга вещества, как кофеин, L-теанин и катехины.
"Я ем ягоды каждый день". Хара также признаётся, что ест много фруктов. Особенно тёмных ягод: черники и ежевики. В них содержатся антоцианы, обладающие антиоксидантными, противовоспалительными и защитными свойствами для мозга.
"Я налегаю на зелень". Хара старается с каждым приёмом пищи есть овощи. Особенно листовую зелень: шпинат, кале, салат. Они богаты веществами, связанными с улучшением здоровья мозга.
"Я придерживаюсь графика сна". Ложиться спать и вставать в одно и то же время — эффективный способ получать достаточно сна.
"Я постоянно узнаю новую информацию". Кэролайн Лиф, доктор философии, основатель приложения Neurocycle, с утра около часа читает исследования, слушает подкасты и пишет. Один из отличных способов развивать мозг — читать или слушать какую-либо информацию, а затем задавать вопросы, отвечать на них и обсуждать то, что вы узнали, по частям с самим собой или с близким человеком.
"Я занимаюсь йогой". Согласно исследованиям, эта практика положительно влияет на когнитивные функции, включая внимание и скорость обработки информации, а также на исполнительные функции (планирование и контроль импульсов). Это помогает и противодействовать возрастному снижению когнитивных способностей. Исследования показали: по сравнению с теми, кто не занимается йогой, люди, которые её регулярно практикуют, имеют больший объем фронтальной коры и гиппокампа.
"Я поддерживаю водный баланс". Пуджа Аггарвал, доктор медицины, сертифицированный невролог и эпилептолог из Орландо, Флорида, выпивает не менее 8 стаканов воды в сутки.
"Я выкраиваю время, чтобы подумать". Бен Спилберг, магистр наук, нейробиолог и основатель TMS & Brain Health в Лос-Анджелесе, перед сном даёт мозгу хотя бы 5−10 минут на снятие стресса. В это время он позволяет себе ничего не делать, кроме как размышлять о событиях прошедшего дня.
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