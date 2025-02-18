Медитации, йога, зелёный чай: что врачи делают каждый день для здоровья мозга

"Я медитирую каждое утро". Шери Дьюан, доктор медицины, нейрохирург и автор книги Cutting A Path, уже несколько лет подряд по утрам медитирует в течение 10−15 минут. В сочетании с дыхательной практикой это отличная стратегия для борьбы с предстоящими стрессорами и тревогой. Было показало, что медитация может укрепить префронтальную кору. Эта область мозга играет важную роль в обработке, принятии решений и планировании.

"Я пью зелёный чай". Юко Хара, доктор философии, нейробиолог из Нью-Йорка и директор по вопросам старения и профилактики болезни Альцгеймера в Фонде по исследованию лекарств от болезни Альцгеймера, каждое утро выпивает одну-две чашки чая. Причём зелёного. В нём содержатся такие полезные для мозга вещества, как кофеин, L-теанин и катехины.

"Я ем ягоды каждый день". Хара также признаётся, что ест много фруктов. Особенно тёмных ягод: черники и ежевики. В них содержатся антоцианы, обладающие антиоксидантными, противовоспалительными и защитными свойствами для мозга.

"Я налегаю на зелень". Хара старается с каждым приёмом пищи есть овощи. Особенно листовую зелень: шпинат, кале, салат. Они богаты веществами, связанными с улучшением здоровья мозга.

"Я придерживаюсь графика сна". Ложиться спать и вставать в одно и то же время — эффективный способ получать достаточно сна.