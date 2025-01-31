Медитация в виртуальной реальности облегчила симптомы депрессии и тревоги

Результаты подтвердили более ранние выводы о том, что сеансы медитации в виртуальной реальности сильно облегчали симптомы депрессии и тревожности у людей. Также благодаря этому они лучше управляли своими эмоциями.

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