Медленная ходьба оказалась эффективнее для похудения, чем умеренная или быстрая

Также медленная ходьба способна увеличить продолжительность тренировки. Это приведёт к более значительному общему сжиганию калорий без слишком большой нагрузки на тело. Благодаря этому ходьба в медленном темпе — идеальный вариант для начинающих, людей с проблемами с суставами, а также для тех, кто ищет способ сжечь жир при помощи низкоинтенсивных упражнений.

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