Медленно и тщательно пережёвывайте пищу: назван лучший способ избежать вздутия после еды

Если вы не будете торопиться, то сможете есть в целом меньше и чувствовать себя при этом сытым. Это поможет в контроле веса. Исследования показывают, что нашему мозгу нужно примерно 20 минут, чтобы понять, что мы наелись. И наоборот: слишком быстрое употребление пищи связано с набором лишнего веса.

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