Медленно и тщательно пережёвывайте пищу: назван лучший способ избежать вздутия после еды

Опубликовано 24 января 2025, 13:301 мин.
Медленно и тщательно пережёвывайте пищу: назван лучший способ избежать вздутия после едыВозьмите это на заметку
Вздутие живота происходит из-за скопления газов в кишечнике. Это может быть связано с заглатыванием большого количества воздуха при еде или питье, а также с определёнными напитками или продуктами.
Лучший способ остановить вздутие живота после приёма пищи — это медленно и тщательно пережёвывать то, что вы едите. Это помогает избежать заглатывания лишнего воздуха. Особенно полезна такая практика при частых отрыжках.
Если вы не будете торопиться, то сможете есть в целом меньше и чувствовать себя при этом сытым. Это поможет в контроле веса. Исследования показывают, что нашему мозгу нужно примерно 20 минут, чтобы понять, что мы наелись. И наоборот: слишком быстрое употребление пищи связано с набором лишнего веса.
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