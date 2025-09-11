Фитнес и здоровье
Медленное питание и не только: вот что поможет вам извлечь наибольшую пользу из интервального голодания

Возьмите эти стратегии себе на заметку
Исследования показывают, что интервальное голодание так же эффективно при снижении веса, как и ограничительные диеты. Вот что поможет вам чувствовать себя лучше при таком графике приёма пищи.
Стремитесь к осознанности. В дни поста постарайтесь сознательно замедлить темп приёма пищи. Исследования показывают, что медленное питание небольшими кусочками даёт ощущение сытости и снижает потребление калорий.

Не поститесь в активные дни. Также не перегружайте в такие дни организм интенсивными тренировками.

Сосредоточьтесь на сытных продуктах. Это авокадо, яйца, оливковое масло первого холодного отжима, семена и орехи, птица, чечевица и фасоль, морепродукты.

Ешьте большие порции низкокалорийных продуктов. Это может быть попкорн, сырые овощи (брокколи, шпинат, мелкие помидоры), белые грибы.

Учитывайте каждую калорию. Ограничьте потребление обработанных продуктов и отдавайте предпочтение свежим.

Щедро используйте травы и специи. Натуральные приправы помогают уменьшить воспаление, делают закуски ароматными, вкусными, визуально приятными, дают антиоксиданты.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.