Медленное питание и не только: вот что поможет вам извлечь наибольшую пользу из интервального голодания

Медленное питание и не только: вот что поможет вам извлечь наибольшую пользу из интервального голоданияВозьмите эти стратегии себе на заметку
Стремитесь к осознанности. В дни поста постарайтесь сознательно замедлить темп приёма пищи. Исследования показывают, что медленное питание небольшими кусочками даёт ощущение сытости и снижает потребление калорий.
Не поститесь в активные дни. Также не перегружайте в такие дни организм интенсивными тренировками.
Сосредоточьтесь на сытных продуктах. Это авокадо, яйца, оливковое масло первого холодного отжима, семена и орехи, птица, чечевица и фасоль, морепродукты.
Ешьте большие порции низкокалорийных продуктов. Это может быть попкорн, сырые овощи (брокколи, шпинат, мелкие помидоры), белые грибы.
Учитывайте каждую калорию. Ограничьте потребление обработанных продуктов и отдавайте предпочтение свежим.
Щедро используйте травы и специи. Натуральные приправы помогают уменьшить воспаление, делают закуски ароматными, вкусными, визуально приятными, дают антиоксиданты.
