Медленное питание и не только: вот что поможет вам извлечь наибольшую пользу из интервального голодания

Стремитесь к осознанности. В дни поста постарайтесь сознательно замедлить темп приёма пищи. Исследования показывают, что медленное питание небольшими кусочками даёт ощущение сытости и снижает потребление калорий.

Не поститесь в активные дни. Также не перегружайте в такие дни организм интенсивными тренировками.

Сосредоточьтесь на сытных продуктах. Это авокадо, яйца, оливковое масло первого холодного отжима, семена и орехи, птица, чечевица и фасоль, морепродукты.