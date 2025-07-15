Медсестра рассказала, почему маленьким детям нельзя пить чайный гриб

Согласно обзору 2022 года, который опубликован в Journal of Food Science, из-за особенностей производства и хранения, а также химического состава комбучи давать её детям нельзя. Дело в том, что этот напиток содержит небольшое количество алкоголя. Существует и риск возникновения токсических реакций у некоторых людей.