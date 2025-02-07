Фитнес и здоровье
Опубликовано 07 февраля 2025, 10:30
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Мелатонин, ромашка и другие пищевые добавки для лучшего сна

Это подтверждают исследования
Постоянные проблемы со сном могут серьёзно ухудшить качество жизни. Прежде чем обратиться за медицинской помощью, можете попробовать принимать определённые добавки.
Мелатонин, ромашка и другие пищевые добавки для лучшего сна
© British Dietetic Association - UK.COM

Мелатонин. Лучше всего эта добавка подходит тем, у кого есть проблемы с засыпанием, расстройства сна и бодрствования. Также мелатонин может помочь при бессоннице и смене часовых поясов, но лишь в качестве краткосрочного лечения.

Корень валерианы. Учёные полагают, что валериана помогает лучше спать, так как повышает уровень гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК) в мозге.

Терпкий вишнёвый сок. Небольшие научные работы показывают, что этот сок может улучшить сон и уменьшить проявление бессонницы. Его можно также сочетать с мелатонином или магнием. Рекомендуемая суточная доза сока кислой вишни — 240−480 мл. При этом пить нужно сок за 1−2 часа до сна.

Магний. Правда, научные данные о его пользе для сна неоднозначны.

Триптофан. Когда организм усваивает эту аминокислоту, она превращается в серотонин. Последний даёт чувство усталости и спокойствия.

L-теанин. Это аминокислота, которая содержится в листьях зелёного чая. Он увеличивает уровень ГАМК в мозге. Это помогает избавиться от стресса, тревоги, бессонницы.

Мелатонин, ромашка и другие пищевые добавки для лучшего сна
© Drazen_ / Getty Images

Глицин. Он расслабляет кровеносные сосуды, снижает температуру тела, повышает уровень серотонина, что приводит к расслаблению. Исследования показывают, что до 3 г глицина в день перед сном может улучшить качество сна и уменьшить дневную усталость.

Каннабидиол (КБД). Одно небольшое исследование продемонстрировало, что КБД улучшил симптомы беспокойства и уменьшил проблемы со сном после одного месяца использования.

Лаванда. В ходе одной работы учёные обнаружили, что она положительно повлияла на качество сна участников. Это касается вдыхания лавандового масла и нанесения его на кожу.

Пассифлора. Она содержит ГАМК. Учёные выяснили, что доза в 60 мг в течение двух недель перед сном увеличивала продолжительность сна участников.

Ромашка. Обычно её употребляют в виде чая. При этом результаты исследований, связанных влиянием ромашки на бессонницу, противоречивы.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.