Мелатонин, ромашка и другие пищевые добавки для лучшего сна

Мелатонин. Лучше всего эта добавка подходит тем, у кого есть проблемы с засыпанием, расстройства сна и бодрствования. Также мелатонин может помочь при бессоннице и смене часовых поясов, но лишь в качестве краткосрочного лечения.

Корень валерианы. Учёные полагают, что валериана помогает лучше спать, так как повышает уровень гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК) в мозге.

Терпкий вишнёвый сок. Небольшие научные работы показывают, что этот сок может улучшить сон и уменьшить проявление бессонницы. Его можно также сочетать с мелатонином или магнием. Рекомендуемая суточная доза сока кислой вишни — 240−480 мл. При этом пить нужно сок за 1−2 часа до сна.

Магний. Правда, научные данные о его пользе для сна неоднозначны.

Триптофан. Когда организм усваивает эту аминокислоту, она превращается в серотонин. Последний даёт чувство усталости и спокойствия.

L-теанин. Это аминокислота, которая содержится в листьях зелёного чая. Он увеличивает уровень ГАМК в мозге. Это помогает избавиться от стресса, тревоги, бессонницы.