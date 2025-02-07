Мелатонин, ромашка и другие пищевые добавки для лучшего сна

Мелатонин, ромашка и другие пищевые добавки для лучшего снаЭто подтверждают исследования
Мелатонин. Лучше всего эта добавка подходит тем, у кого есть проблемы с засыпанием, расстройства сна и бодрствования. Также мелатонин может помочь при бессоннице и смене часовых поясов, но лишь в качестве краткосрочного лечения.
Корень валерианы. Учёные полагают, что валериана помогает лучше спать, так как повышает уровень гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК) в мозге.
Терпкий вишнёвый сок. Небольшие научные работы показывают, что этот сок может улучшить сон и уменьшить проявление бессонницы. Его можно также сочетать с мелатонином или магнием. Рекомендуемая суточная доза сока кислой вишни — 240−480 мл. При этом пить нужно сок за 1−2 часа до сна.
Магний. Правда, научные данные о его пользе для сна неоднозначны.
Триптофан. Когда организм усваивает эту аминокислоту, она превращается в серотонин. Последний даёт чувство усталости и спокойствия.
L-теанин. Это аминокислота, которая содержится в листьях зелёного чая. Он увеличивает уровень ГАМК в мозге. Это помогает избавиться от стресса, тревоги, бессонницы.
Глицин. Он расслабляет кровеносные сосуды, снижает температуру тела, повышает уровень серотонина, что приводит к расслаблению. Исследования показывают, что до 3 г глицина в день перед сном может улучшить качество сна и уменьшить дневную усталость.
Каннабидиол (КБД). Одно небольшое исследование продемонстрировало, что КБД улучшил симптомы беспокойства и уменьшил проблемы со сном после одного месяца использования.
Лаванда. В ходе одной работы учёные обнаружили, что она положительно повлияла на качество сна участников. Это касается вдыхания лавандового масла и нанесения его на кожу.
Пассифлора. Она содержит ГАМК. Учёные выяснили, что доза в 60 мг в течение двух недель перед сном увеличивала продолжительность сна участников.
Ромашка. Обычно её употребляют в виде чая. При этом результаты исследований, связанных влиянием ромашки на бессонницу, противоречивы.
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