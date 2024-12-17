Менее 6 или 10% от всех калорий: сколько холестерина в день мы должны получать из еды

Потребление насыщенных жиров нужно ограничить до менее 10% от общего количества калорий в день, согласно Рекомендациям по питанию для американцев. При этом Американская кардиологическая ассоциация отмечает, что такие жиры должны составлять менее чем 6% от общего числа калорий в сутки.

Если у вас высокий уровень холестерина или повышен риск возникновения сердечных заболеваний, то врач может посоветовать вам значительно сократить потребление продуктов с высоким содержанием этого вещества.

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