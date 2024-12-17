Фитнес и здоровье
Опубликовано 17 декабря 2024, 06:00
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Менее 6 или 10% от всех калорий: сколько холестерина в день мы должны получать из еды

Это вещество жизненно необходимо нашему организму
Холестерин — жироподобное вещество, которое естественным образом вырабатывается телом человека. Также оно содержится в мясе, яйцах, молочных продуктах и помогает в выработке гормонов, построении клеток.
Менее 6 или 10% от всех калорий: сколько холестерина в день мы должны получать из еды
© American Egg Board

Согласно Рекомендациям по питанию для американцев на 2020−2025 годы, необходимо поддерживать потребление холестерина с пищей на максимально низком уровне в рамках питательной, сбалансированной диеты, которая даёт достаточное количество калорий. Для этого важно обращать внимание на то, что вы едите.

Менее 6 или 10% от всех калорий: сколько холестерина в день мы должны получать из еды
© Alexander Spatari / Getty Images

Потребление насыщенных жиров нужно ограничить до менее 10% от общего количества калорий в день, согласно Рекомендациям по питанию для американцев. При этом Американская кардиологическая ассоциация отмечает, что такие жиры должны составлять менее чем 6% от общего числа калорий в сутки.

Если у вас высокий уровень холестерина или повышен риск возникновения сердечных заболеваний, то врач может посоветовать вам значительно сократить потребление продуктов с высоким содержанием этого вещества.

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