Менингит встречается редко, но может быть смертельно опасным. Вот его признаки

Менингит встречается редко, но может быть смертельно опасным. Вот его признакиВозьмите их на заметку
Менингококковый менингит, как и септицемия (заражение крови), - это редкие, но тяжёлые заболевания, которые могут даже привести к смерти или к инвалидности. Особенно высок риск их подхватить у молодёжи: в частности, у студентов вузов.
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Симптомы менингита или септицемии схожи с симптомами обычного гриппа. Но состояние человека при этом очень быстро ухудшается.
Признаки менингококкового менингита и септицемии могут в себя включать спутанность сознания/бред, сыпь, сильную головную боль, рвоту, боль в мышцах и суставах, высокую температуру/лихорадку, холодные ноги и руки, чувствительность к яркому свету, сонливость либо трудности с пробуждением, учащённое дыхание, желудочные спазмы и диарею.
Но важно понимать, что многие из перечисленных симптомов (лихорадка, рвота, боли в теле, головные боли, усталость) также могут указывать на грипп и простуду. Однако менингит или септицемия развиваются очень быстро - буквально в течение нескольких часов.
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