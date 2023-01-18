Менингит встречается редко, но может быть смертельно опасным. Вот его признаки

Симптомы менингита или септицемии схожи с симптомами обычного гриппа. Но состояние человека при этом очень быстро ухудшается.

Признаки менингококкового менингита и септицемии могут в себя включать спутанность сознания/бред, сыпь, сильную головную боль, рвоту, боль в мышцах и суставах, высокую температуру/лихорадку, холодные ноги и руки, чувствительность к яркому свету, сонливость либо трудности с пробуждением, учащённое дыхание, желудочные спазмы и диарею.