Меньше проблем со здоровьем и другие положительные изменения спустя месяц без мяса

Вот какие изменения вас ждут спустя месяц после отказа от мяса.

Меньше проблем со здоровьем. После того, как Джерри Левин, главный евангелист и главный юрисконсульт ведущей юридической компании ContractPodAi, отказался от мяса, он заметил значительные изменения в своём здоровье. У него стало гораздо больше энергии, он как будто помолодел на 15 лет. Он уже не просыпается каждое утро уставшим, и ему не нужно спать много.

Улучшение состояния кожи. Вирджиния Стоквелл, бизнес-тренер и эксперт по каджаби, стала веганом, чтобы перейти на более здоровый подход к питанию и избавиться от токсинов в организме. Сначала она заметила, что у неё прошёл актинический кератоз, а ещё она похудела. Правда, при этом она уже не могла поднимать те же веса, что и до веганства.

Энергия в течение дня. С тех пор, как Тиффани Грегори, соучредитель блога о 3D-печати Layermatic, отказалась от мяса, ей не нужны тонизирующие средства, чтобы быть бодрой весь день. По её мнению, растительная пища подталкивает к тому, чтобы есть больше продуктов, богатых питательными веществами. Ещё одно преимущество веганства — оно избавляет от чувства тяжести после еды.