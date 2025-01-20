Меньше проблем со здоровьем и другие положительные изменения спустя месяц без мяса

Меньше проблем со здоровьем и другие положительные изменения спустя месяц без мясаОни могут быть для вас неожиданными
Вот какие изменения вас ждут спустя месяц после отказа от мяса.
Меньше проблем со здоровьем. После того, как Джерри Левин, главный евангелист и главный юрисконсульт ведущей юридической компании ContractPodAi, отказался от мяса, он заметил значительные изменения в своём здоровье. У него стало гораздо больше энергии, он как будто помолодел на 15 лет. Он уже не просыпается каждое утро уставшим, и ему не нужно спать много.
Улучшение состояния кожи. Вирджиния Стоквелл, бизнес-тренер и эксперт по каджаби, стала веганом, чтобы перейти на более здоровый подход к питанию и избавиться от токсинов в организме. Сначала она заметила, что у неё прошёл актинический кератоз, а ещё она похудела. Правда, при этом она уже не могла поднимать те же веса, что и до веганства.
Энергия в течение дня. С тех пор, как Тиффани Грегори, соучредитель блога о 3D-печати Layermatic, отказалась от мяса, ей не нужны тонизирующие средства, чтобы быть бодрой весь день. По её мнению, растительная пища подталкивает к тому, чтобы есть больше продуктов, богатых питательными веществами. Ещё одно преимущество веганства — оно избавляет от чувства тяжести после еды.
Главное — получать достаточно белка. Джордан Энтони, сертифицированный диетолог, выбрала растительную диету по экологическим причинам. Она дополняет свой рацион соей, семенами и орехами. За счёт того, что белок находится в приоритете, уровень энергии у неё сохраняется весь день.
Нет сонливости после еды. Диана Эдельман, основательница Vegans, Baby, перестала есть мясо с 2012 года. В результате она стала энергичнее, после еды у неё нет чувства сонливости. Также она заметила, что состояние её кожи улучшилось после отказа от молочных продуктов.
Отличное самочувствие. Харрисон Тарр, сертифицированный NASM персональный тренер и тренер по питанию, — веган уже восемь лет. Он чувствует себя бодрым и энергичным, даже во время любых тренировок. Важно при этом принимать как минимум витамины B12 и D3.
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