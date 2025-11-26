Меньше ультраобработанной пищи — лучше вес и метаболизм

Результаты нового исследования были опубликованы в журнале Clinical Nutrition.

В среднем участники эксперимента стали потреблять меньше калорий и заметили потерю около 10% общего жира и 13% жира на животе в течение обеих фаз диеты. Кроме того, у них улучшилось чувствительность к инсулину на 23%, а также были благоприятные изменения в уровнях воспалительных маркеров и гормонов, чувствительных к питательным веществам. Суточное потребление калорий снизилось примерно на 400 ккал в сутки, даже без инструкций по ограничению.

