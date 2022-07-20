Между депрессией, плохим питанием и слабостью учёные нашли связь

В ходе недавнего исследования специалисты попытались выяснить, действительно ли люди, имеющие депрессивные симптомы, больше подвержены ощущению слабости при соблюдении «воспалительной диеты» (диеты, включающей искусственные трансжиры, рафинированные углеводы, насыщенные жиры). Для этого учёные проанализировали данные когорты Framingham Heart Study Offspring. Всего участвовал в исследовании 1701 человек, причём все эти люди ели вредную пищу и имели уже в начале эксперимента признаки депрессии. Наблюдение за ними велось в течение примерно 11 лет.

Оказалось, что люди с депрессией чаще ощущали слабость при соблюдении вредной диеты. По словам исследователь, это можно объяснить тем, что такие люди обычно в целом имеют высокий уровень воспаления в организме, а пищевое воспаление только усугубляет ситуацию.