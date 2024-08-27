Между влюблёнными людьми обнаружили особую связь

Между влюблёнными людьми обнаружили особую связьЭто выяснили специалисты из Китая
Китайские учёные в ходе недавнего исследования изучили общение влюблённых людей. Выяснилось, что романтические партнёры сильнее синхронизируются во время обработки эмоций, чем близкие друзья.
В эксперименте принимали участие 50 пар. Из них 25 были разнополыми друзьями, а 25 — гетеросексуальными романтическими партнёрами. Их отношения длились от 3 месяцев до 3 лет и были близкими.
Участники исследования смотрели несколько видео. Они вызывали у них множество разных эмоций. Оказалось, что при просмотре одного и того же ролика у романтических партнёров синхронизация была сильнее, чем у друзей. Это заметно было по поведению и мозговой активности.
Низкое качество отношений при этом было связано с большим совпадением мозговой деятельности, а более высокое качество — с большей синхронизации в поведении.
Также при негативных эмоциях пары синхронизировались сильнее, чем когда они испытывали радость и счастье.