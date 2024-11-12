Микробиолог предупредила об опасности для здоровья одежды из секонд-хенда и винтажных магазинов

Микробиолог предупредила об опасности для здоровья одежды из секонд-хенда и винтажных магазиновВот о чём нужно знать
Одежду из секонд-хенда важно как следует продезинфицировать перед тем, как надевать, отмечает Примроуз Фристоун, старший преподаватель клинической микробиологии (Университет Лестера, США). Вещи тоже могут быть переносчиками многих инфекционных заболеваний.
Наша кожа покрыта миллионами бактерий, грибков и вирусов. В совокупности это называется микробиомом кожи. Это также значит, что всё, что мы носим, вступает в контакт с этими микробами.
При этом одежда — известный переносчик многих болезнетворных веществ. Исследования показывают, что на вещах можно обнаружить микробы, как золотистый стафилококк (вызывающий инфекции кожи и крови), бактерии, такие как сальмонелла, кишечная палочка, норовирус и ротавирус (которые могут вызывать лихорадку, рвоту и диарею), а также грибки, вызывающие микоз стоп и стригущий лишай.
На ношеной одежде, которая продавалась на рынке в Пакистане, учёные обнаружили во многих образцах Bacillus subtilus и Staphylococcus aureus. Эти бактерии способны вызвать инфекции кожи и крови. Также на вещах были паразиты, которые приводят к кожным инфекциям (дерматиту и чесотке).
Научные работы показывают, что многие патогенные микробы, такие как E coli, Staphylococcus aureus и Streptococcus pyogenes, могут жить на одежде месяцами при комнатной температуре. Микробы на хлопчатобумажной одежде или одежде из нескольких тканей жили до 90 дней, на полиэфирных тканях — до 200 дней. Также многие виды бактерий лучше выживали на тканях при высокой влажности воздуха.
Если у вас ослаблен иммунитет, то будьте особенно осторожны с ношеной одеждой.
Недавно купленную в винтажном магазине или на рынке одежду рекомендуется стирать с моющим средством при температуре около 60 градусов по Цельсию. Это избавит вещи от микробов, сделает неопасными патогены на тканях. Чтобы уничтожить вообще все бактерии на одежде, воспользуйтесь горячей сушилкой или обработайте изделие паровым утюгом при температуре тоже 60 градусов.
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