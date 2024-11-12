Микробиолог предупредила об опасности для здоровья одежды из секонд-хенда и винтажных магазинов

Одежду из секонд-хенда важно как следует продезинфицировать перед тем, как надевать, отмечает Примроуз Фристоун, старший преподаватель клинической микробиологии (Университет Лестера, США). Вещи тоже могут быть переносчиками многих инфекционных заболеваний.

Наша кожа покрыта миллионами бактерий, грибков и вирусов. В совокупности это называется микробиомом кожи. Это также значит, что всё, что мы носим, вступает в контакт с этими микробами.

При этом одежда — известный переносчик многих болезнетворных веществ. Исследования показывают, что на вещах можно обнаружить микробы, как золотистый стафилококк (вызывающий инфекции кожи и крови), бактерии, такие как сальмонелла, кишечная палочка, норовирус и ротавирус (которые могут вызывать лихорадку, рвоту и диарею), а также грибки, вызывающие микоз стоп и стригущий лишай.