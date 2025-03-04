Миллениалы оказались больше остальных поколений склонны к тревожности и нарциссизму

Согласно исследованиям психолога д-р Джин Твенге, миллениалы больше других склонны к невротическому нарциссизму и тревожности. Это значит, что у них нереалистично высокие ожидания и трудности с восприятием критики.

При этом другие научные работы эти выводы не подтвердили. К примеру, в ходе исследования с участием почти 500 тысяч учеников старших классов в Америке в период с 1976 по 2006 год выяснилось, что между поколениями психологических различий мало.