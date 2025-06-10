Фитнес и здоровье
Опубликовано 10 июня 2025, 21:00
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Миндаль и не только: семена и орехи, которые поддержат здоровье вашего сердца

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Простой способ улучшить здоровье сердца - есть орехи и семена. Вот какие их виды нужно для этого покупать.
Миндаль и не только: семена и орехи, которые поддержат здоровье вашего сердца
© Ekapat Suwanmanee/Getty Images/EyeEm

Грецкие орехи. Это хороший источник меди, которая поддерживает кровеносные сосуды, и жирных кислот омега-3, контролирующих кровяное давление, уровень холестерина и триглицеридов.

Миндаль. Он содержит много клетчатки, магния, мононенасыщенных жиров. Это всё ключевые компоненты полезной для сердца диеты.

Фисташки. Они дают организму полезные жиры, белок, клетчатку, витамины группы В, антиоксиданты, калий. В 28 г фисташек содержится 159 ккал.

Бразильские орехи. Эти орехи отличаются высоким содержанием селена. Он поддерживает здоровье сердца и антиоксидантную функцию.

Пекан. Исследования показывают, что этот продукт снижает уровень холестерина, если его употреблять вместо насыщенных жиров. Также пекан защищает от развития диабета, является источником калия, фосфора.

Миндаль и не только: семена и орехи, которые поддержат здоровье вашего сердца
© HUIZENG HU / Getty Images

Семена льна. Это источник омега-3 и лигнанов. Эти соединения помогают снизить холестерин и кровяное давление.

Семена чиа. Они богаты клетчаткой и кверцетином - антиоксидантом, которые поддерживает здоровье сердца.

Семена тыквы. Эти семена поддерживают работу сердца за счёт аргинина. Также они дают организму цинк, магний, железо.

Семена подсолнечника. Эта закуска содержит большое количество витамина Е и фитостеролов, а также полезные жиры.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.