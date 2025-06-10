Миндаль и не только: семена и орехи, которые поддержат здоровье вашего сердца

Грецкие орехи. Это хороший источник меди, которая поддерживает кровеносные сосуды, и жирных кислот омега-3, контролирующих кровяное давление, уровень холестерина и триглицеридов.

Миндаль. Он содержит много клетчатки, магния, мононенасыщенных жиров. Это всё ключевые компоненты полезной для сердца диеты.

Фисташки. Они дают организму полезные жиры, белок, клетчатку, витамины группы В, антиоксиданты, калий. В 28 г фисташек содержится 159 ккал.

Бразильские орехи. Эти орехи отличаются высоким содержанием селена. Он поддерживает здоровье сердца и антиоксидантную функцию.

Пекан. Исследования показывают, что этот продукт снижает уровень холестерина, если его употреблять вместо насыщенных жиров. Также пекан защищает от развития диабета, является источником калия, фосфора.