Миндаль, кешью и не только: самые насыщающие виды орехов

Арахис. На 28 г этих орехов приходится 7,31 г белка. В арахисе много моно- и полиненасыщенных жиров, антиоксидантных питательных веществ, которые помогают контролировать кровяное давление и холестерин.

Миндаль. 28 г миндаля содержат 6,01 г белка. Этот орех может похвастаться сбалансированным набором макронутриентов (белков, жиров и углеводов).

Фисташки. 28 г этих орехов включают 5,73 г белка. В фисташках есть все девять незаменимых аминокислот.

Кешью. На 28 г кешью приходится 5,16 г белка. Эти орехи — отличные источники калия и магния, которые важны для давления и общего здоровья сердца.

Грецкие орехи. 4,31 г белка содержится в 28 г этих орехов. По большей части в них присутствуют полиненасыщенные жиры.