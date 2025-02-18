Фитнес и здоровье
Опубликовано 18 февраля 2025, 17:15
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Миндаль, кешью и не только: самые насыщающие виды орехов

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Орехи содержат много растительного белка, полезных жиров и основных питательных веществ: калия, магния и витамина Е. Это прекрасный перекус, который предотвратит снижение уровня энергии и перепады настроения в течение дня.
Миндаль, кешью и не только: самые насыщающие виды орехов
© Health

Арахис. На 28 г этих орехов приходится 7,31 г белка. В арахисе много моно- и полиненасыщенных жиров, антиоксидантных питательных веществ, которые помогают контролировать кровяное давление и холестерин.

Миндаль. 28 г миндаля содержат 6,01 г белка. Этот орех может похвастаться сбалансированным набором макронутриентов (белков, жиров и углеводов).

Фисташки. 28 г этих орехов включают 5,73 г белка. В фисташках есть все девять незаменимых аминокислот.

Кешью. На 28 г кешью приходится 5,16 г белка. Эти орехи — отличные источники калия и магния, которые важны для давления и общего здоровья сердца.

Грецкие орехи. 4,31 г белка содержится в 28 г этих орехов. По большей части в них присутствуют полиненасыщенные жиры.

Миндаль, кешью и не только: самые насыщающие виды орехов
© Jenny Dettrick / Getty Images

Фундук. 28 г фундука включают 4,25 г белка. Этот орех богат протеином, является хорошим источником противовоспалительных мононенасыщенных жирных кислот.

Бразильские орехи. На 28 г этих орехов приходится 4,01 г белка. Всего один бразильский орех (5 г) содержит около 95,8 мкг селена. Это примерно 175% от суточной нормы.

Кедровые орехи. 3,88 г белка содержится в 28 г этих орехов. Состоят эти орехи на 20% из белка и на 60% из жира.

Пекан. 28 г пекана включают 2,6 г белка. Богаты эти орехи и полиненасыщенными жирами, которые могут быть полезны для здоровья сердца.

Орехи макадамия. В 28 г этих орехов — 2,24 г белка. Уникальны они тем, что ¾ их калорий поступают из жиров. Также эти орехи содержат пальмитолеиновую кислоту, которая помогает при тяжёлой форме ожирения.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.