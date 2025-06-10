Миндаль назвали лучшим орехом для похудения

Миндаль назвали лучшим орехом для похуденияОн даст вам заряд белка
Вот несколько преимуществ миндаля для похудения.
Высокое содержание клетчатки. Клетчатка помогает дольше оставаться сытым. В двух унциях (57 г) миндаля содержится более 7 г этого вещества. Было доказано также, что продукты с большим количеством клетчатки уменьшают уровень воспалительных молекул в организме: интерлейкина-6 (ИЛ-6) и фактора некроза опухоли (ФНО).
Противовоспалительные свойства. Миндаль содержит противовоспалительные вещества - флавоноиды, полифенолы и проантоцианидины.
Высокое содержание протеина. Продукты, в которых много белка, замедляют пищеварение и сохраняют чувство сытости. Кроме того, белок - ключ к поддержанию мышечной массы.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.