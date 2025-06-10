Миндаль назвали лучшим орехом для похудения

Высокое содержание протеина. Продукты, в которых много белка, замедляют пищеварение и сохраняют чувство сытости. Кроме того, белок - ключ к поддержанию мышечной массы.

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