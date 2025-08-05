Фитнес и здоровье
Опубликовано 05 августа 2025, 20:15
1 мин.

Миндаль назвали лучшим орехом для уменьшения жира на животе

Добавьте его в свой рацион
Избыток жира на животе действительно опасен для здоровья. Он связан с более высоким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа и других хронических недугов. Помочь в этом может употребление в пищу миндаля.
Миндаль назвали лучшим орехом для уменьшения жира на животе
© Ekapat Suwanmanee

Вот как миндаль поможет вам избавиться от жира в области живота.

Даёт ощущение сытости. Во многом это связано с тем, что в миндале много клетчатки, белка и жира. Каждый из этих питательных веществ важен для замедления пищеварения, подачи мозгу сигнала о сытости. На 28 г миндаля приходится около 6 г и 3 г клетчатки.

Поддерживает чувствительность к инсулину и стабильный уровень сахара в крови. Употребление миндаля положительно влияет на метаболизм глюкозы. Также в этом орехе много магния, который участвует в переработке глюкозы и инсулина. Клетчатка и жиры в миндале замедляют пищеварение, уменьшают выбросы инсулина.

Миндаль назвали лучшим орехом для уменьшения жира на животе
© Getty Images. EatingWell design

Содержит жир, но он усваивается не весь. Обзор научной литературы 2023 года показал, что количество калорий, фактически усваиваемых и используемых организмом в цельном миндале примерно на 20–25% меньше, чем указано на этикетках.

Уменьшает воспаление и окислительный стресс. В миндале есть антиоксиданты, которые обладают противовоспалительными свойствами. Они помогают нейтрализовать свободные радикалы, способные повредить клетки и способствующие развитию хронического воспаления.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.