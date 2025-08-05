Миндаль назвали лучшим орехом для уменьшения жира на животе

Вот как миндаль поможет вам избавиться от жира в области живота.

Даёт ощущение сытости. Во многом это связано с тем, что в миндале много клетчатки, белка и жира. Каждый из этих питательных веществ важен для замедления пищеварения, подачи мозгу сигнала о сытости. На 28 г миндаля приходится около 6 г и 3 г клетчатки.

Поддерживает чувствительность к инсулину и стабильный уровень сахара в крови. Употребление миндаля положительно влияет на метаболизм глюкозы. Также в этом орехе много магния, который участвует в переработке глюкозы и инсулина. Клетчатка и жиры в миндале замедляют пищеварение, уменьшают выбросы инсулина.