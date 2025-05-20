Миндаль назвали лучшим орехом при запорах

Миндаль назвали лучшим орехом при запорахИ на это есть несколько причин
Существует множество исследований, направленных за изучение пользы миндаля для здоровья. Одно из них показало, что употребление этого ореха связано с лучшей работой желудочно-кишечного тракта и более частым стулом. В миндале есть ряд питательных веществ, помогающих облегчить запоры.
Магний. Около 23 штук миндаля содержат 77 мг магния. Исследования показали, что это вещество обладает слабительным эффектом и работает, втягивая воду в кишечник, чтобы стул двигался лучше.
Клетчатка. В порции миндаля массой 30 г - около 4 г клетчатки. Она помогает смягчить стул и увеличить частоту походов в туалет по-большому.
Полезные жиры. Пищевые жиры увеличивают силу мышечных сокращений, которые продвигают кал, а затем стимулируют толстую кишку к инициированию дефекации. Лучше всего для этого выбирать ненасыщенные жиры, которые есть в миндале. На 28 г миндаля приходится 14 г жиров, большая часть из них - мононенасыщенные.
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