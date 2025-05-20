Миндаль назвали лучшим орехом при запорах

Существует множество исследований, направленных за изучение пользы миндаля для здоровья. Одно из них показало, что употребление этого ореха связано с лучшей работой желудочно-кишечного тракта и более частым стулом. В миндале есть ряд питательных веществ, помогающих облегчить запоры.

Магний. Около 23 штук миндаля содержат 77 мг магния. Исследования показали, что это вещество обладает слабительным эффектом и работает, втягивая воду в кишечник, чтобы стул двигался лучше.

Клетчатка. В порции миндаля массой 30 г - около 4 г клетчатки. Она помогает смягчить стул и увеличить частоту походов в туалет по-большому.