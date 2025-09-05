Миндаль поможет вам снизить уровень “плохого” холестерина в крови

Новое исследование объединило данные 36 рандомизированных испытаний с участием 2485 взрослых. В большинстве этих испытаний добровольцы съедали ежедневно порцию миндаля, а затем проверяли уровень холестерина и других жиров в крови после ночного голодания.

Учёные заметили, что уровень апоB и соотношение апоB/апоA у людей улучшились после употребления миндаля. Это указывает на улучшение здоровья сердца.