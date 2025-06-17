Миндальная и другие полезные для похудения виды муки

Миндальная мука. На 100 г этой муки приходится 26 г белка и 9 г клетчатки. Она также не содержит зерновых и глютена.

Овсяная мука. В 100 г такой муки содержится 13 г белка и 10 г клетчатки. Это ещё один вариант для тех, кто придерживается безглютеновой диеты.

Кокосовая мука. Из 100 г этой муки вы получите 16 г белка и 34 г клетчатки. В ней также нет зерна, орехов и глютена.

Цельнозерновая мука. Порция такой муки (100 г) включает 15 г белка и 11 г клетчатки. В ней больше клетчатки, витаминов и минералов, чем в обычной муке.

Мука из киноа. 100 г подобной муки содержит 12 г и 6 г клетчатки. Это натуральный безглютеновый вариант.