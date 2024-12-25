Миндальное масло оказалось полезнее арахисового для здоровья

Миндальное масло оказалось полезнее арахисового для здоровьяВсё потому, что в нём больше питательных веществ
Из двух столовых ложек арахисового масла вы получите 7,1 г белка. Также оно содержит несколько важных питательных веществ, в том числе витамины группы В, витамин Е, марганец. Богато это масло и мононенасыщенными жирами, способными защищать от болезней сердца.
В миндальном масле немного меньше белка и фолата, чем в арахисовом, но при этом оно содержит больше клетчатки, витамина Е, железа, меди и магния. Это делает его более здоровым выбором касательно расщепления организмом питательных веществ. Научные данные показывают, что употребление миндаля снижает вероятность развития болезней сердца, улучшает здоровье кишечника, снижает уровень сахара в крови, поддерживает здоровье тела. Один обзор также показал, что диеты на основе миндаля значительно улучшают бактерии в кишечнике.
Наибольший риск, связанный с арахисовым и миндальным маслом, заключается в том, что лесные орехи — распространённые аллергены. Они даже входят в «Большую восьмёрку» продуктов, ответственных за 90% пищевых аллергических реакций в США.
Также арахисовое и миндальное масла могут быть источниками добавленного сахара. Лучше по возможности выбирать варианты этих масел без сахара. Также помните, что эти продукты в любом случае высококалорийны.
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