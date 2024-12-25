Миндальное масло оказалось полезнее арахисового для здоровья

Из двух столовых ложек арахисового масла вы получите 7,1 г белка. Также оно содержит несколько важных питательных веществ, в том числе витамины группы В, витамин Е, марганец. Богато это масло и мононенасыщенными жирами, способными защищать от болезней сердца.

В миндальном масле немного меньше белка и фолата, чем в арахисовом, но при этом оно содержит больше клетчатки, витамина Е, железа, меди и магния. Это делает его более здоровым выбором касательно расщепления организмом питательных веществ. Научные данные показывают, что употребление миндаля снижает вероятность развития болезней сердца, улучшает здоровье кишечника, снижает уровень сахара в крови, поддерживает здоровье тела. Один обзор также показал, что диеты на основе миндаля значительно улучшают бактерии в кишечнике.