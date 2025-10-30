Фитнес и здоровье
Миндальное молоко и ещё пять продуктов, в которых на самом деле мало белка

Хотя на первый взгляд кажется, что наоборот
Белок - важнейшее вещество, которое наш организм использует для наращивания мышц и восстановления клеток. По словам Холли Саперштейн, доктора медицинских наук, клинического диетолога больницы Генри Форда Вест Блумфилд, в высокобелковой пище содержится обычно не менее 20% этого вещества. При этом есть продукты, в которых его меньше, чем вы думаете.
Миндальное молоко. Одна чашка несладкого миндального молока содержит 2 г белка, а такое же количество коровьего молока - 8 г белка.

Авокадо. Это хороший источник клетчатки, полезных мононенасыщенных жиров и калия, но вот белка в нём мало. Половина авокадо содержит всего 1,5 г этого вещества.

Хумус. Порция в 1/4 стакана даст вам 70 калорий и всего 2 г белка.

Батончики мюсли. На некоторые такие батончики приходится всего 1–3 г белка. Ищите варианты, которые содержат около 10–15 г белка на батончик.

Арахисовое масло. Две столовые ложки такого масла содержат всего лишь 7 г белка.

Сыр. Он тоже не считается высокобелковой пищей.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.