Миндальное молоко и ещё пять продуктов, в которых на самом деле мало белка

Батончики мюсли. На некоторые такие батончики приходится всего 1–3 г белка. Ищите варианты, которые содержат около 10–15 г белка на батончик.

Арахисовое масло. Две столовые ложки такого масла содержат всего лишь 7 г белка.

Сыр. Он тоже не считается высокобелковой пищей.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.