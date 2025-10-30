Миндальное молоко и ещё пять продуктов, в которых на самом деле мало белка

Миндальное молоко и ещё пять продуктов, в которых на самом деле мало белкаХотя на первый взгляд кажется, что наоборот
Миндальное молоко. Одна чашка несладкого миндального молока содержит 2 г белка, а такое же количество коровьего молока - 8 г белка.
Авокадо. Это хороший источник клетчатки, полезных мононенасыщенных жиров и калия, но вот белка в нём мало. Половина авокадо содержит всего 1,5 г этого вещества.
Хумус. Порция в 1/4 стакана даст вам 70 калорий и всего 2 г белка.
Батончики мюсли. На некоторые такие батончики приходится всего 1–3 г белка. Ищите варианты, которые содержат около 10–15 г белка на батончик.
Арахисовое масло. Две столовые ложки такого масла содержат всего лишь 7 г белка.
Сыр. Он тоже не считается высокобелковой пищей.
