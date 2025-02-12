Минимум 22 минуты в день: сколько физической активности компенсирует длительное сидение

Результаты исследования 2020 года, опубликованные в British Journal of Sports Medicine, показали: при длительном сидении помогает физическая активность средней и высокой интенсивности в течение 30−40 минут. В ходе другого исследования 2023 года выяснилось, что люди, которые около 22 минут в сутки выделяли на упражнения средней интенсивности, не имели повышенного риска смерти вне зависимости от того, сколько они в течение дня сидели.

Кроме того, обе работы продемонстрировали, что лучше не уменьшать количество времени сидя, а увеличить количество физической активности в течение всего дня.