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Минздрав уточнил, как долго коронавирус остаётся опасен для человека после выздоровления

На самом деле угроза здоровью сохраняется и некоторое время после окончания лечения
"Лайф" опубликовал рекомендации главы Министерства здравоохранения Михаила Мурашко всем гражданам, перенёсшим COVID-19.
Минздрав уточнил, как долго коронавирус остаётся опасен для человека после выздоровления

Михаил Мурашко отметил, сообщает "Лайф", что ещё шесть месяцев после COVID-19 организм переболевшего находится в уязвимом состоянии. В этот период сохраняется высокий риск жизни и здоровью пациента.

Минздрав уточнил, как долго коронавирус остаётся опасен для человека после выздоровления

По этой причине необходимо всем, кто перенёс коронавирусную инфекцию, пройти углублённый медосмотр. По словам главы Минздрава, это поможет выявить возможные риски и предотвратить развитие некоторых заболеваний.