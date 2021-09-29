Минздрав уточнил, как долго коронавирус остаётся опасен для человека после выздоровления

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Минздрав уточнил, как долго коронавирус остаётся опасен для человека после выздоровленияНа самом деле угроза здоровью сохраняется и некоторое время после окончания лечения
"Лайф" опубликовал рекомендации главы Министерства здравоохранения Михаила Мурашко всем гражданам, перенёсшим COVID-19.
Михаил Мурашко отметил, сообщает "Лайф", что ещё шесть месяцев после COVID-19 организм переболевшего находится в уязвимом состоянии. В этот период сохраняется высокий риск жизни и здоровью пациента.
По этой причине необходимо всем, кто перенёс коронавирусную инфекцию, пройти углублённый медосмотр. По словам главы Минздрава, это поможет выявить возможные риски и предотвратить развитие некоторых заболеваний.