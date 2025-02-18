Фитнес и здоровье
Опубликовано 18 февраля 2025, 03:45
1 мин.

Миска с творогом и ягодами оказалась лучшим блюдом для кровяного давления

Приготовить всё это можно за 5 минут
В миске с творогом и ягодами 16 г белка на порцию. Также она содержит другие питательные вещества, помогающие контролировать давление.
Миска с творогом и ягодами оказалась лучшим блюдом для кровяного давления
© By Laura Doerr

Благодаря сочетанию несолёного, обезжиренного простого творога, разных ягод, цельнозерновых хлопьев и грецких орехов вы получите ряд преимуществ для контроля артериального давления.

Низкое содержание натрия. Всего 59 г на порцию. Американская кардиологическая ассоциация рекомендует ограничить потребление натрия до 1500 мг в день.

Минералы. Ключевую роль в поддержании кровяного давления играют калий, магний и кальций. Все они есть в смеси из творога с ягодами, хлопьями и орехами.

Клетчатка. Продукты, богатые этим веществом, могут снижать давление.

Миска с творогом и ягодами оказалась лучшим блюдом для кровяного давления
© Photo: Recipe photo: Grant Webster. EatingWell design

Растительные жиры омега-3. Эти вещества снижают артериальное давление.

Антиоксиданты. Они содержатся в ягодах, грецких орехах и цельных зёрнах.