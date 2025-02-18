Миска с творогом и ягодами оказалась лучшим блюдом для кровяного давления

Благодаря сочетанию несолёного, обезжиренного простого творога, разных ягод, цельнозерновых хлопьев и грецких орехов вы получите ряд преимуществ для контроля артериального давления.

Низкое содержание натрия. Всего 59 г на порцию. Американская кардиологическая ассоциация рекомендует ограничить потребление натрия до 1500 мг в день.

Минералы. Ключевую роль в поддержании кровяного давления играют калий, магний и кальций. Все они есть в смеси из творога с ягодами, хлопьями и орехами.

Клетчатка. Продукты, богатые этим веществом, могут снижать давление.