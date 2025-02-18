Миска с творогом и ягодами оказалась лучшим блюдом для кровяного давления

Опубликовано 18 февраля 2025, 03:451 мин.
Миска с творогом и ягодами оказалась лучшим блюдом для кровяного давленияПриготовить всё это можно за 5 минут
В миске с творогом и ягодами 16 г белка на порцию. Также она содержит другие питательные вещества, помогающие контролировать давление.
Благодаря сочетанию несолёного, обезжиренного простого творога, разных ягод, цельнозерновых хлопьев и грецких орехов вы получите ряд преимуществ для контроля артериального давления.
Низкое содержание натрия. Всего 59 г на порцию. Американская кардиологическая ассоциация рекомендует ограничить потребление натрия до 1500 мг в день.
Минералы. Ключевую роль в поддержании кровяного давления играют калий, магний и кальций. Все они есть в смеси из творога с ягодами, хлопьями и орехами.
Клетчатка. Продукты, богатые этим веществом, могут снижать давление.
Растительные жиры омега-3. Эти вещества снижают артериальное давление.
Антиоксиданты. Они содержатся в ягодах, грецких орехах и цельных зёрнах.
Источник:EatingWell
Автор:Валерия Филимонова