Мисо-суп и другие нетрадиционные завтраки, которые зарядят вас энергией на весь день

Остатки еды. Если у вас остались со вчерашнего ужина или обеда овощи, мясо, картофель, то их можно обжарить на сковороде с полезным для сердца маслом или добавить в запеканку. Можете их также положить в овсянку или на ломтик хлеба.

Яичная лазанья. Замените в лазанье макароны на цельнозерновые тортильи и яичницу-болтунью. Выложите на тортильи взбитые яйца, овощи, мясной фарш или растительный заменитель, сыр и приправы. Выпекайте блюдо в смазанной маслом форме, накрытой фольгой, при температуре 175 градусов по Цельсию около 30 минут. Фольгу снимайте ближе к концу для получения хрустящей корочки.

Овсянка с пикантным вкусом. Отварите овсянку в бульоне с низким содержанием натрия вместо воды, а потом добавьте обжаренные шпинат, перец или грибы. Можете также положить в кашу яйцо всмятку, немного сыра или пищевых дрожжей, авокадо или оливковое масло.

