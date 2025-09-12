Мисо-суп и другие нетрадиционные завтраки, которые зарядят вас энергией на весь день

Мисо-суп и другие нетрадиционные завтраки, которые зарядят вас энергией на весь деньВключайте их в свой рацион хотя бы иногда
Мисо-суп. Это неотъемлемая часть завтрака в Японии. В мисо содержатся полезные для кишечника микроорганизмы. Также вы можете добавить в суп морские водоросли или кубики тофу.
Запечённый сладкий картофель. Благодаря клетчатке и углеводам он обеспечивает организм энергией, витаминами, минералами, антиоксидантами.
Салат из киноа. Добавьте к киноа семена чиа, чтобы получить клетчатку, и авокадо, которое содержит полезные жиры.
Остатки еды. Если у вас остались со вчерашнего ужина или обеда овощи, мясо, картофель, то их можно обжарить на сковороде с полезным для сердца маслом или добавить в запеканку. Можете их также положить в овсянку или на ломтик хлеба.
Яичная лазанья. Замените в лазанье макароны на цельнозерновые тортильи и яичницу-болтунью. Выложите на тортильи взбитые яйца, овощи, мясной фарш или растительный заменитель, сыр и приправы. Выпекайте блюдо в смазанной маслом форме, накрытой фольгой, при температуре 175 градусов по Цельсию около 30 минут. Фольгу снимайте ближе к концу для получения хрустящей корочки.
Овсянка с пикантным вкусом. Отварите овсянку в бульоне с низким содержанием натрия вместо воды, а потом добавьте обжаренные шпинат, перец или грибы. Можете также положить в кашу яйцо всмятку, немного сыра или пищевых дрожжей, авокадо или оливковое масло.
