Младенцы способнее, чем нам кажется: они начинают учить язык уже в первые часы после рождения

Младенцы способнее, чем нам кажется: они начинают учить язык уже в первые часы после рожденияК такому выводу пришли исследователи
В ходе исследования, опубликованного в научном издании Nature Human Behavior, команда учёных выяснила, как именно мозг младенца в первые часы после рождения учится обрабатывать звуки языка. Эксперты изучили, какие конкретно области мозга у младенцев становятся активными, когда они слышат звуки.
После рождения в течение трёх часов на младенцев воздействовали при помощи разных звуков. Предполагалось, что они уже должны были их уметь различать. Среди этих звуков были гласные, причём они назывались как в прямом, так и в обратном порядке.
Оказалось, что младенцы не способны различить гласные, названные в обратном или прямом порядке. В то же время учёных удивило то, что после того как дети послушали эти гласные в течение пяти часов, они стали их различать. Это означает, что ребёнку в первые часы жизни нужно всего несколько часов, чтобы уловить разницу между похожими звуками.
Также эксперты обнаружили, что в обработке звуков принимают участие такие области мозга, как верхняя височная (отвечает за слуховую обработку), лобная кора (отвечает за планирование сложных движений). Особенно заметно это в левом полушарии.
Ещё одним удивительным открытием стала способность нейронов (клеток) в мозге детей, на которых воздействовали при помощи звуков, взаимодействовать друг с другом. Подобного не наблюдалось у младенцев, которые не подвергались воздействию этих звуков.
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