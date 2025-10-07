Много антиоксидантов и не только: названы преимущества для здоровья яблочной кожуры

Вот несколько причин, почему вам стоит есть яблоки вместе с кожурой.

Антиоксиданты. В яблочной кожуре содержатся антиоксидантные соединения. При регулярном употреблении они снижают риск развития хронических заболеваний, уменьшают воспаление, замедляют биологическое старение.

Клетчатка. Её связывают со снижением риска развития метаболического синдрома, который способствует развитию болезней сердца, инсульта, диабета 2 типа.

Поддержание гормонального фона. Хлорофилл в яблочной кожуре защищает от химических соединений, нарушающих гормональный фон и приводящих к хроническому воспалению. Правда, существующие исследования на эту тему проводились только в лаборатории или на животных. Для подтверждения результатов нужно провести испытания на людях.