Много антиоксидантов и не только: причины пить чай из гибискуса каждый день

Содержит мощные антиоксиданты. Это витамин С, каротиноиды, антоцианы. Они нейтрализуют свободные радикалы и защищают от окислительного стресса, который может вызвать преждевременное старение и развитие болезней.

Помогает снизить артериальное давление. Согласно результатам одного исследования 2022 года, при приёме гибискуса давление снижается практически так же, как при приёме антигипертензивных препаратов.

Помогает при высоком холестерине. Было доказано, что чай из гибискуса лучше других видов чая снижает холестерин. Это может положительно влиять на сердце.

Уменьшает воспаление. Противовоспалительные продукты и напитки снижают уровень воспаления. Одно небольшое исследование 2019 года показало, что у мужчин, которые выпивали 250 мл напитка из экстракта гибискуса, снизился уровень воспалительного маркера - С-реактивного белка (СРБ).