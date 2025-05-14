Много белка и другие признаки полезного йогурта

Высокое содержание белка. Это такой йогурт, в котором белка 10 г и больше на порцию. Кроме того, йогурт из настоящего молока - это хороший источник высококачественного белка, говорит диетолог Коллин Слоан.

Низкое содержание сахара. Американская кардиологическая ассоциация рекомендует мужчинам ограничить потребление добавленного сахара до 9 чайных ложек (36 г) в сутки, а женщинам - до 6 чайных ложек (25 г) в сутки.

Живые и активные культуры. Эти полезные бактерии поддерживают пищеварение.