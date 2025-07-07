Много кальция и другие преимущества для здоровья употребления сыра

Вот что будет, если вы станете его есть каждый день

Сыр может дать вам некоторые важные питательные вещества, но также в нём может быть много жира, натрия и килокалорий. При этом важно и то, какой сорт вы покупаете.