Много кальция и другие преимущества для здоровья употребления сыра

Много кальция и другие преимущества для здоровья употребления сыраВот что будет, если вы станете его есть каждый день
Белок. Сыр - источник полноценного белка казеина. Много протеина содержится в 28 г таких сортов, как пармезан (10 г), швейцарский (7,7 г), чеддер (6,5 г), моцарелла (6,3 г). Ещё один способ получить белок - есть творог. На полстакана (113 г) этого жирного продукта приходится 12,5 г белка.
Много кальция. В твёрдом сыре обычно этого вещества больше. Кроме того, в 28 г нескольких видов сыров содержится больше всего кальция: это пармезан (260 мг), чеддер (200 мг), швейцарский (252 мг).
Пробиотики. Некоторые виды сыра улучшают кишечный микробиом. Это выдержанные сыры, которые не были пастеризованы: швейцарский, проволоне, гауда, чеддер.
Высокий уровень натрия. Меньше натрия содержат следующие сыры: швейцарский, моцарелла, рикотта, козий.
Много килокалорий. В 28 г сыра может быть более 110 ккал.
Риск возникновения непереносимости лактозы. В пармезане, швейцарском сыре, чеддере, моцарелле лактозы меньше всего или вообще нет (если они выдержанные).
Много насыщенных жиров. Американская кардиологическая ассоциация рекомендует в сутки получать менее 13 г таких жиров. Естественным образом содержат меньше жира такие виды сыров, как творог, рикотта, моцарелла, фета.
Полезная для сердца диета. Согласно обзору исследований 2023 года, употребление 42 г сыра в день снижает риск возникновения болезней сердца, инсульта, летальных исходов от сердечных заболеваний. Другие исследования показывают, что сыр, в котором есть конъюгированная линолевая кислота (CLA), может быть полезен для сердца.
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