Много клетчатки и не только: самые неожиданные полезные свойства банановой кожуры

Много клетчатки. В кожуре банана её больше, чем в самом фрукте, по словам доктора медицинских наук Эйвери Зенкер, диетолога из Университета Квинс. На 100 г кожуры приходится около 3-7 г клетчатки, добавляет Энн ВанБебер, доктор философии, сертифицированный диетолог, профессор диетологии Техасского христианского университета.

Содержит много калия и других электролитов. Из кожуры одного банана вы получите около 1025 мг калия, что составляет почти 40% рекомендуемой дневной нормы. Это больше, чем в самом фрукте. Потребление калия может помочь в борьбе с высоким кровяным давлением.

Большое количество антиоксидантов. В банановой кожуре много полифенолов, флавоноидов, антоцианов и каротиноидов. Полифенолы, например, обладают противовоспалительным и антиоксидантным действием, за счёт чего защищают от диабета 2 типа, болезней сердца, некоторых видов рака.

Поддерживает здоровый уровень холестерина. Клетчатка в банановой кожуре может связываться с холестерином в пищеварительном тракте и выводить это вещество из организма.