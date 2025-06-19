Много омега-3 и другие причины, по которым вам нужно есть больше консервированной рыбы

Отличный источник омега-3. Эти жирные кислоты организм не может вырабатывать самостоятельно, поэтому они должны поступать с пищей. Омега-3 обладают противовоспалительным действием, могут поддерживать здоровье сердца, облегчить симптомы остеоартрита.

Хранится дольше, чем свежий или замороженный вариант. Консервированная рыба долго хранится. Благодаря этому вы получаете отличный источник белка.

Может быть выловлена с помощью устойчивых методов рыболовства. Информацию об этом ищите на этикетке.