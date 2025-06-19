Много омега-3 и другие причины, по которым вам нужно есть больше консервированной рыбы

Много омега-3 и другие причины, по которым вам нужно есть больше консервированной рыбыВозьмите это себе на заметку
Отличный источник омега-3. Эти жирные кислоты организм не может вырабатывать самостоятельно, поэтому они должны поступать с пищей. Омега-3 обладают противовоспалительным действием, могут поддерживать здоровье сердца, облегчить симптомы остеоартрита.
Хранится дольше, чем свежий или замороженный вариант. Консервированная рыба долго хранится. Благодаря этому вы получаете отличный источник белка.
Может быть выловлена с помощью устойчивых методов рыболовства. Информацию об этом ищите на этикетке.
Отличный источник витамина D и кальция. Речь идёт о консервированных тунце, лососе, форели, сардинах.
Вкусно и универсально. Какие-то виды консервированной рыбы вы можете есть прямо из банки, а какие-то - добавлять в блюда.
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