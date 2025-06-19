Фитнес и здоровье
Опубликовано 19 июня 2025, 21:00
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Много омега-3 и другие причины, по которым вам нужно есть больше консервированной рыбы

Возьмите это себе на заметку
Консервированная рыба - бюджетная и вкусная альтернатива замороженным и свежим морепродуктам. Вот почему вам стоит покупать рыбные консервы чаще.
Много омега-3 и другие причины, по которым вам нужно есть больше консервированной рыбы
© Ilia Nesolenyi / Getty Images

Отличный источник омега-3. Эти жирные кислоты организм не может вырабатывать самостоятельно, поэтому они должны поступать с пищей. Омега-3 обладают противовоспалительным действием, могут поддерживать здоровье сердца, облегчить симптомы остеоартрита.

Хранится дольше, чем свежий или замороженный вариант. Консервированная рыба долго хранится. Благодаря этому вы получаете отличный источник белка.

Может быть выловлена с помощью устойчивых методов рыболовства. Информацию об этом ищите на этикетке.

Много омега-3 и другие причины, по которым вам нужно есть больше консервированной рыбы
© Marcus Nilsson

Отличный источник витамина D и кальция. Речь идёт о консервированных тунце, лососе, форели, сардинах.

Вкусно и универсально. Какие-то виды консервированной рыбы вы можете есть прямо из банки, а какие-то - добавлять в блюда.

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