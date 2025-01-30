Много сладостей и другие вредные для здоровья пищевые привычки в 60+

Употребление недостаточного количества пробиотиков. С возрастом разнообразие микробов в кишечнике естественным образом уменьшается. Это может плохо повлиять на многие аспекты здоровья, в том числе на гормоны, отвечающие за голод и сытость, метаболическое здоровье и пр. Пробиотиками богаты такие продукты, как лук, чеснок, варёный и затем охлаждённый картофель и риск, джикма, сырой овёс, бобовые, чечевица, кешью и фисташки. Они помогут решить все эти проблемы со здоровьем.

Слишком много сладостей. Старайтесь избегать продуктов, в которых в качестве первых ингредиентов указан сахар или его аналог.

Нехватка омега-3 и растительных стеролов в рационе. Эти вещества помогают поддержать работу сердца.

Недостаточное потребление белка. Он помогает сохранить мышечную массу, силу, здоровье костей. Кроме того, белок полезен при снижении веса.