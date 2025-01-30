Много сладостей и другие вредные для здоровья пищевые привычки в 60+Постарайтесь от них отказаться
Употребление недостаточного количества пробиотиков. С возрастом разнообразие микробов в кишечнике естественным образом уменьшается. Это может плохо повлиять на многие аспекты здоровья, в том числе на гормоны, отвечающие за голод и сытость, метаболическое здоровье и пр. Пробиотиками богаты такие продукты, как лук, чеснок, варёный и затем охлаждённый картофель и риск, джикма, сырой овёс, бобовые, чечевица, кешью и фисташки. Они помогут решить все эти проблемы со здоровьем.
Слишком много сладостей. Старайтесь избегать продуктов, в которых в качестве первых ингредиентов указан сахар или его аналог.
Нехватка омега-3 и растительных стеролов в рационе. Эти вещества помогают поддержать работу сердца.
Недостаточное потребление белка. Он помогает сохранить мышечную массу, силу, здоровье костей. Кроме того, белок полезен при снижении веса.
Недостаточное потребление воды. С возрастом чувство жажды может ослабевать. Поэтому люди, которым 60, обезвожены обычно сильнее, чем те, кто моложе.
Поздние приёмы пищи. Часто в этом случае мы едим ультраобработанную нездоровую пищу. Переедание ночью связано с увеличением веса, колебаниями уровня сахара в крови и диабетом у пожилых.
Диета с низким содержанием клетчатки. Это вещество играет ключевую роль в здоровой жизни.
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