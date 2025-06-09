Множество антиоксидантов и другие преимущества для здоровья чая ройбуш

Вот несколько причин, почему стоит попробовать чай ройбуш.

Множество антиоксидантов. В чае ройбуш содержатся полифенолы, которые уменьшают повреждение клеток и воспаление. Об этом сказала Эми Браунштейн, магистр наук, сертифицированный диетолог.

Улучшение здоровья сердца. Чай ройбуш обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Некоторые исследования показывают также, что он может поддерживать здоровье сердца благодаря улучшению уровня холестерина.

Помощь в контроле уровня сахара в крови. Ройбос обладает натуральным сладким медовым вкусом.