Множество антиоксидантов и другие преимущества для здоровья чая ройбуш

Множество антиоксидантов и другие преимущества для здоровья чая ройбушВозьмите это себе на заметку
Вот несколько причин, почему стоит попробовать чай ройбуш.
Множество антиоксидантов. В чае ройбуш содержатся полифенолы, которые уменьшают повреждение клеток и воспаление. Об этом сказала Эми Браунштейн, магистр наук, сертифицированный диетолог.
Улучшение здоровья сердца. Чай ройбуш обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Некоторые исследования показывают также, что он может поддерживать здоровье сердца благодаря улучшению уровня холестерина.
Помощь в контроле уровня сахара в крови. Ройбос обладает натуральным сладким медовым вкусом.
Укрепление иммунитета. Ройбос содержит флавоноиды. Эти вещества поддерживают иммунитет.
Улучшение сна. В ройбосе нет кофеина в отличие от зелёного и чёрного чая. То есть вы без проблем можете пить этот чай вечером.
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