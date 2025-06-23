Моцарелла и другие виды сыров для улучшения уровня сахара в крови

Вот какие виды сыров советуют есть сертифицированные диетологи и эксперты по диабету.

Сыр моцарелла. Покупайте при этом частично обезжиренный вариант. В нём будет мало углеводов, много белка и меньше насыщенных жиров, чем в цельных сырах. Об этом сказала Эми Кимберлейн, магистр наук, сертифицированный диетолог. В 28 г частично обезжиренного сыра моцарелла 2 г углеводов, 7 г белка и 3 г насыщенных жиров.

Сыр пармезан. В тёртом или измельчённом виде он добавит вашим блюдам вкус и при этом почти не будет содержать углеводов, как отмечает Эрин Дэвис, магистр наук, сертифицированный диетолог. На порцию в 28 г приходится 10 г белка и 1,5 г углеводов.

Творог. Из половины стакана творога вы получите 12 г белка и всего 5 г углеводов. Но при покупке ищите обезжиренный вариант с низким содержанием натрия.