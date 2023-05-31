Могут ли из-за недостатка железа усугубиться проблемы с психикой

Могут ли из-за недостатка железа усугубиться проблемы с психикойВот что будет с вашим здоровьем из-за дефицита этого элемента
Всё больше научных исследований показывают, что в общем самочувствии человека важную роль играет железо. Кроме того, оно может ухудшить состояние у людей с психическими расстройствами.
Многие психиатры даже не знают, что дефицит железа связан с ухудшением симптомов психических болезней или что приём добавок связан с улучшением проявления этих симптомов. Но есть научные доказательства этого.
Железо играет большую роль в том, как тело человека вырабатывает нейротрансмиттеры: серотонин, дофамин и норэпинефрин. Все они важны для поддержания психического здоровья.
Также научные исследования показывают наличие связи между низким уровнем железа и симптомами депрессии, тревоги, шизофрении.
Наконец, известно, что низкий уровень железа в организме связан с усталостью. А усталость - это один из признаков депрессии.
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