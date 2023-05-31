Могут ли из-за недостатка железа усугубиться проблемы с психикой

Железо играет большую роль в том, как тело человека вырабатывает нейротрансмиттеры: серотонин, дофамин и норэпинефрин. Все они важны для поддержания психического здоровья.

Также научные исследования показывают наличие связи между низким уровнем железа и симптомами депрессии, тревоги, шизофрении.

Наконец, известно, что низкий уровень железа в организме связан с усталостью. А усталость - это один из признаков депрессии.

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